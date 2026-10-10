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Napoli, sequestrate 2.338 magliette contraffatte del centenario: denunciato un uomo

Napoli, sequestrate 2.338 magliette contraffatte del centenario azzurro e denunciato un uomo: dettagli sull'operazione della Guardia di Finanza.

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Napoli, sequestrate 2.338 magliette contraffatte del centenario: denunciato un uomo
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IN BREVE
  • La Guardia di Finanza ha sequestrato 2.338 magliette contraffatte del Napoli
  • Un uomo pubblicizzava e vendeva le maglie false tramite TikTok e nella sua abitazione
  • Le magliette riproducevano i dettagli delle originali e rimandavano al sito ufficiale del club

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 2.338 magliette contraffatte della SSC Napoli, realizzate per celebrare il centenario del club, e ha denunciato un cittadino italiano all’Autorità giudiziaria. L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli, è partita da un monitoraggio dei social network, dove l’uomo pubblicizzava le maglie tramite il proprio profilo TikTok.

Durante il controllo sull’autovettura del sospettato, i militari hanno reperito 230 magliette identiche a quelle pubblicizzate nei video online. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha portato al ritrovamento di oltre 2.100 ulteriori capi nel box annesso alla casa.

Un’analisi dettagliata ha evidenziato che le magliette riproducevano fedelmente sponsor, etichette e il nuovo marchio creato per il centenario azzurro. Particolare attenzione è stata posta a un’etichetta che, scansionata tramite il sistema IVFC dello smartphone, reindirizzava direttamente al sito ufficiale della SSC Napoli, inducendo così gli acquirenti a credere nella loro autenticità.

Al termine delle indagini, tutto il materiale è stato sequestrato e il soggetto denunciato per detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

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