Napoli-Frosinone 3-0: la cronaca della partita minuto per minuto

La cronaca testuale di Napoli-Frosinone, minuto per minuto: gol, occasioni, cartellini e cambi. La pagina si aggiorna da sola.
- Kevin De Bruyne 29' (rig.)
- Noa Lang 32'
- Kevin De Bruyne 90'+4'
Napoli
🟨 Ammoniti Amir Rrahmani 80', Benoît Badiashile 85'
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Finisce qui: Napoli 3-0 Frosinone.
- 90'+4'
GOL! Napoli 3-0 Frosinone. Segna Kevin De Bruyne: destro da distanza ravvicinata al centro della porta. Assist di Giovane.PUBBLICITÀ
- 90'
Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero.
- 88'
Occasione Napoli: sinistro di Matteo Politano da fuori area, parato da Lorenzo Palmisani (centrale). Assist di Scott McTominay.
- 87'
Occasione Napoli: destro di Billy Gilmour da fuori area, a lato, a sinistra.
- 85'
Ammonito Benoît Badiashile (Napoli) per un fallo duro.
- 84'
Occasione Frosinone: sinistro di Tomás Bobcek dal centro dell'area, a lato, a sinistra. Assist di Aleksa Terzic.PUBBLICITÀ
- 84'
Occasione Frosinone: destro di Giorgi Kvernadze da fuori area, respinto. Assist di Giacomo Calò.
- 83'
Cambio Frosinone: entra Alessio Zerbin, esce Romano Schmid.
- 81'
Cambio Napoli: entra Matteo Politano, esce Leonardo Spinazzola.
- 80'
Gioco fermo per un problema fisico di Tomás Bobcek (Frosinone).
- 80'
Ammonito Amir Rrahmani (Napoli) per un fallo duro.
- 76'
Cambio Frosinone: entra Matteo Cichella, esce Gabriele Bracaglia.
- 74'
Calcio d'angolo Napoli, concesso da Lorenzo Palmisani.
- 74'
Occasione Napoli: destro di Scott McTominay dal lato destro dell'area, parato da Lorenzo Palmisani (alto a destra). Assist di Giovane.
- 72'
Cambio Napoli: entra Giovane, esce Noa Lang.
- 71'
Cambio Napoli: entra Billy Gilmour, esce Stanislav Lobotka.
- 71'
Occasione Frosinone: colpo di testa di Tomás Bobcek da distanza ravvicinata, alto. Cross di Giacomo Calò su calcio d'angolo.
- 70'
Calcio d'angolo Frosinone, concesso da Amir Rrahmani.
- 68'
Fuorigioco di Seydou Fini (Frosinone).
- 67'
Occasione Frosinone: destro di Romano Schmid da fuori area, parato da Alex Meret (basso a destra). Assist di Giorgi Kvernadze.
- 67'
Occasione Frosinone: sinistro di Aleksa Terzic da fuori area, alto.
- 64'
Occasione Frosinone: sinistro di Tomás Bobcek da fuori area, a lato, a sinistra.
- 63'
Cambio Frosinone: entra Tomás Bobcek, esce Antonio Raimondo.
- 63'
Cambio Frosinone: entra Seydou Fini, esce Farès Ghedjemis.
- 63'
Occasione Frosinone: colpo di testa di Antonio Raimondo dal centro dell'area, alto. Cross di Aleksa Terzic.
- 62'
Fallo di mano di Aleksa Terzic (Frosinone).
- 61'
Cambio Napoli: entra Lorenzo Lucca, esce Rasmus Højlund.
- 61'
Cambio Napoli: entra Scott McTominay, esce David Neres.
- 60'
Occasione Napoli: destro di Noa Lang da fuori area, parato da Lorenzo Palmisani (centrale). Assist di Stanislav Lobotka.
- 58'
Occasione Frosinone: colpo di testa di Antonio Raimondo dal centro dell'area, alto. Cross di Aleksa Terzic.
- 57'
Occasione Frosinone: sinistro di Farès Ghedjemis da fuori area, a lato, a sinistra.
- 51'
Occasione Napoli: sinistro di David Neres dal lato sinistro dell'area, a lato, a sinistra. Assist di Noa Lang in contropiede.
- 49'
Occasione Frosinone: colpo di testa di Antonio Raimondo dal centro dell'area, alto. Cross di Farès Ghedjemis.
- 48'
Fuorigioco di Antonio Raimondo (Frosinone).
- 45'
Inizia il secondo tempo: Napoli 2-0 Frosinone.
- 45'
Cambio Frosinone: entra Aleksa Terzic, esce Patrizio Masini.
- 45'+2'
Fine primo tempo: Napoli 2-0 Frosinone.
- 45'+2'
Calcio d'angolo Frosinone, concesso da Stanislav Lobotka.
- 45'
Il quarto uomo indica 1 minuto di recupero.
- 45'
Occasione Frosinone: destro di Giorgi Kvernadze da fuori area, alto. Assist di Farès Ghedjemis.
- 42'
Occasione Frosinone: destro di Giacomo Calò da fuori area, a lato, a sinistra. Assist di Romano Schmid.
- 42'
Occasione Napoli: sinistro di David Neres da fuori area, a lato, a destra in contropiede.
- 41'
Occasione Napoli: destro di Amir Rrahmani da fuori area, respinto. Assist di David Neres.
- 40'
Calcio d'angolo Napoli, concesso da Giorgio Cittadini.
- 38'
Occasione Frosinone: destro di Giorgi Kvernadze dal lato sinistro dell'area, respinto. Assist di Romano Schmid.
- 37'
Calcio d'angolo Napoli, concesso da Patrizio Masini.
- 36'
Occasione Napoli: colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo dal centro dell'area, a lato, a sinistra. Cross di Kevin De Bruyne su calcio d'angolo.
- 36'
Calcio d'angolo Napoli, concesso da Giorgi Kvernadze.
- 35'
Occasione Napoli: destro di Amir Rrahmani dal centro dell'area, alto e a sinistra. Sponda di testa di Giovanni Di Lorenzo su calcio d'angolo.
- 34'
Calcio d'angolo Napoli, concesso da Lorenzo Palmisani.
- 34'
Occasione Napoli: sinistro di Noa Lang dal lato sinistro dell'area, parato da Lorenzo Palmisani (alto a sinistra). Assist di David Neres.
- 32'
GOL! Napoli 2-0 Frosinone. Segna Noa Lang: destro dal centro dell'area nell'angolo basso a destra.
- 32'
Occasione Napoli: destro di Giovanni Di Lorenzo da distanza ravvicinata, parato da Lorenzo Palmisani (centrale). Assist di Rasmus Højlund.
- 31'
Occasione Napoli: sinistro di Rasmus Højlund dal centro dell'area, a lato, a sinistra. Assist di Noa Lang.
- 29'
GOL! Napoli 1-0 Frosinone. Kevin De Bruyne trasforma il rigore: destro nell'angolo basso a destra. Gol convalidato dopo la revisione VAR.
- 28'
Decisione VAR: decisione dell'arbitro revocata.
- 25'
Rigore! Napoli: fallo in area su Rasmus Højlund.
- 25'
Il rigore è causato da Giorgio Cittadini (Frosinone).
- 22'
Occasione Frosinone: destro di Giorgi Kvernadze dal lato sinistro dell'area, alto. Assist di Romano Schmid.
- 21'
Fuorigioco di Noa Lang (Napoli).
- 19'
Occasione Frosinone: colpo di testa di Giacomo Calò dal centro dell'area, alto. Cross di Farès Ghedjemis.
- 18'
Occasione Frosinone: destro di Anthony Oyono da fuori area, a lato, a sinistra. Assist di Gabriele Bracaglia.
- 17'
Calcio d'angolo Frosinone, concesso da Alex Meret.
- 7'
Occasione Frosinone: colpo di testa di Antonio Raimondo dal lato sinistro dell'area piccola, a lato, a sinistra. Cross di Giacomo Calò su calcio d'angolo.
- 7'
Calcio d'angolo Frosinone, concesso da Giovanni Di Lorenzo.
- 5'
Occasione Napoli: destro di Leonardo Spinazzola da fuori area, alto.
- 3'
Palo di Rasmus Højlund (Napoli)! Destro dal centro dell'area. Cross di Giovanni Di Lorenzo.
- 3'
Occasione Napoli: sinistro di Noa Lang dal lato sinistro dell'area, a lato, a destra. Assist di Kevin De Bruyne.
- 1'
Calcio d'angolo Napoli, concesso da Gabriele Calvani.
- 1'
Occasione Napoli: destro di Noa Lang dal centro dell'area, respinto. Assist di Rasmus Højlund.
Fischio d'inizio: comincia la partita!
Formazioni ufficiali annunciate, squadre in campo per il riscaldamento.
La cronaca comincia con le formazioni e il fischio d'inizio.