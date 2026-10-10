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Sabato 10 Ottobre 2026
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Napoli-Frosinone 3-0: la cronaca della partita minuto per minuto

Napoli-Frosinone in diretta: la cronaca minuto per minuto, con gol, occasioni, cartellini, cambi e risultato in tempo reale.

di · · 1 min
LIVE Napoli-Verona 2-0: triplice fischio al Maradona
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La cronaca testuale di Napoli-Frosinone, minuto per minuto: gol, occasioni, cartellini e cambi. La pagina si aggiorna da sola.

LIVE Napoli 3 - 0 Frosinone
  • Kevin De Bruyne 29' (rig.)
  • Noa Lang 32'
  • Kevin De Bruyne 90'+4'
    Finale

    Napoli

    🟨 Ammoniti Amir Rrahmani 80', Benoît Badiashile 85'

    Gli articoli sulla partita

    1. Finisce qui: Napoli 3-0 Frosinone.

    2. 90'+4'

      GOL! Napoli 3-0 Frosinone. Segna Kevin De Bruyne: destro da distanza ravvicinata al centro della porta. Assist di Giovane.

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    3. 90'

      Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero.

    4. 88'

      Occasione Napoli: sinistro di Matteo Politano da fuori area, parato da Lorenzo Palmisani (centrale). Assist di Scott McTominay.

    5. 87'

      Occasione Napoli: destro di Billy Gilmour da fuori area, a lato, a sinistra.

    6. 85'

      Ammonito Benoît Badiashile (Napoli) per un fallo duro.

    7. 84'

      Occasione Frosinone: sinistro di Tomás Bobcek dal centro dell'area, a lato, a sinistra. Assist di Aleksa Terzic.

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    8. 84'

      Occasione Frosinone: destro di Giorgi Kvernadze da fuori area, respinto. Assist di Giacomo Calò.

    9. 83'

      Cambio Frosinone: entra Alessio Zerbin, esce Romano Schmid.

    10. 81'

      Cambio Napoli: entra Matteo Politano, esce Leonardo Spinazzola.

    11. 80'

      Gioco fermo per un problema fisico di Tomás Bobcek (Frosinone).

    12. 80'

      Ammonito Amir Rrahmani (Napoli) per un fallo duro.

    13. 76'

      Cambio Frosinone: entra Matteo Cichella, esce Gabriele Bracaglia.

    14. 74'

      Calcio d'angolo Napoli, concesso da Lorenzo Palmisani.

    15. 74'

      Occasione Napoli: destro di Scott McTominay dal lato destro dell'area, parato da Lorenzo Palmisani (alto a destra). Assist di Giovane.

    16. 72'

      Cambio Napoli: entra Giovane, esce Noa Lang.

    17. 71'

      Cambio Napoli: entra Billy Gilmour, esce Stanislav Lobotka.

    18. 71'

      Occasione Frosinone: colpo di testa di Tomás Bobcek da distanza ravvicinata, alto. Cross di Giacomo Calò su calcio d'angolo.

    19. 70'

      Calcio d'angolo Frosinone, concesso da Amir Rrahmani.

    20. 68'

      Fuorigioco di Seydou Fini (Frosinone).

    21. 67'

      Occasione Frosinone: destro di Romano Schmid da fuori area, parato da Alex Meret (basso a destra). Assist di Giorgi Kvernadze.

    22. 67'

      Occasione Frosinone: sinistro di Aleksa Terzic da fuori area, alto.

    23. 64'

      Occasione Frosinone: sinistro di Tomás Bobcek da fuori area, a lato, a sinistra.

    24. 63'

      Cambio Frosinone: entra Tomás Bobcek, esce Antonio Raimondo.

    25. 63'

      Cambio Frosinone: entra Seydou Fini, esce Farès Ghedjemis.

    26. 63'

      Occasione Frosinone: colpo di testa di Antonio Raimondo dal centro dell'area, alto. Cross di Aleksa Terzic.

    27. 62'

      Fallo di mano di Aleksa Terzic (Frosinone).

    28. 61'

      Cambio Napoli: entra Lorenzo Lucca, esce Rasmus Højlund.

    29. 61'

      Cambio Napoli: entra Scott McTominay, esce David Neres.

    30. 60'

      Occasione Napoli: destro di Noa Lang da fuori area, parato da Lorenzo Palmisani (centrale). Assist di Stanislav Lobotka.

    31. 58'

      Occasione Frosinone: colpo di testa di Antonio Raimondo dal centro dell'area, alto. Cross di Aleksa Terzic.

    32. 57'

      Occasione Frosinone: sinistro di Farès Ghedjemis da fuori area, a lato, a sinistra.

    33. 51'

      Occasione Napoli: sinistro di David Neres dal lato sinistro dell'area, a lato, a sinistra. Assist di Noa Lang in contropiede.

    34. 49'

      Occasione Frosinone: colpo di testa di Antonio Raimondo dal centro dell'area, alto. Cross di Farès Ghedjemis.

    35. 48'

      Fuorigioco di Antonio Raimondo (Frosinone).

    36. 45'

      Inizia il secondo tempo: Napoli 2-0 Frosinone.

    37. 45'

      Cambio Frosinone: entra Aleksa Terzic, esce Patrizio Masini.

    38. 45'+2'

      Fine primo tempo: Napoli 2-0 Frosinone.

    39. 45'+2'

      Calcio d'angolo Frosinone, concesso da Stanislav Lobotka.

    40. 45'

      Il quarto uomo indica 1 minuto di recupero.

    41. 45'

      Occasione Frosinone: destro di Giorgi Kvernadze da fuori area, alto. Assist di Farès Ghedjemis.

    42. 42'

      Occasione Frosinone: destro di Giacomo Calò da fuori area, a lato, a sinistra. Assist di Romano Schmid.

    43. 42'

      Occasione Napoli: sinistro di David Neres da fuori area, a lato, a destra in contropiede.

    44. 41'

      Occasione Napoli: destro di Amir Rrahmani da fuori area, respinto. Assist di David Neres.

    45. 40'

      Calcio d'angolo Napoli, concesso da Giorgio Cittadini.

    46. 38'

      Occasione Frosinone: destro di Giorgi Kvernadze dal lato sinistro dell'area, respinto. Assist di Romano Schmid.

    47. 37'

      Calcio d'angolo Napoli, concesso da Patrizio Masini.

    48. 36'

      Occasione Napoli: colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo dal centro dell'area, a lato, a sinistra. Cross di Kevin De Bruyne su calcio d'angolo.

    49. 36'

      Calcio d'angolo Napoli, concesso da Giorgi Kvernadze.

    50. 35'

      Occasione Napoli: destro di Amir Rrahmani dal centro dell'area, alto e a sinistra. Sponda di testa di Giovanni Di Lorenzo su calcio d'angolo.

    51. 34'

      Calcio d'angolo Napoli, concesso da Lorenzo Palmisani.

    52. 34'

      Occasione Napoli: sinistro di Noa Lang dal lato sinistro dell'area, parato da Lorenzo Palmisani (alto a sinistra). Assist di David Neres.

    53. 32'

      GOL! Napoli 2-0 Frosinone. Segna Noa Lang: destro dal centro dell'area nell'angolo basso a destra.

    54. 32'

      Occasione Napoli: destro di Giovanni Di Lorenzo da distanza ravvicinata, parato da Lorenzo Palmisani (centrale). Assist di Rasmus Højlund.

    55. 31'

      Occasione Napoli: sinistro di Rasmus Højlund dal centro dell'area, a lato, a sinistra. Assist di Noa Lang.

    56. 29'

      GOL! Napoli 1-0 Frosinone. Kevin De Bruyne trasforma il rigore: destro nell'angolo basso a destra. Gol convalidato dopo la revisione VAR.

    57. 28'

      Decisione VAR: decisione dell'arbitro revocata.

    58. 25'

      Rigore! Napoli: fallo in area su Rasmus Højlund.

    59. 25'

      Il rigore è causato da Giorgio Cittadini (Frosinone).

    60. 22'

      Occasione Frosinone: destro di Giorgi Kvernadze dal lato sinistro dell'area, alto. Assist di Romano Schmid.

    61. 21'

      Fuorigioco di Noa Lang (Napoli).

    62. 19'

      Occasione Frosinone: colpo di testa di Giacomo Calò dal centro dell'area, alto. Cross di Farès Ghedjemis.

    63. 18'

      Occasione Frosinone: destro di Anthony Oyono da fuori area, a lato, a sinistra. Assist di Gabriele Bracaglia.

    64. 17'

      Calcio d'angolo Frosinone, concesso da Alex Meret.

    65. 7'

      Occasione Frosinone: colpo di testa di Antonio Raimondo dal lato sinistro dell'area piccola, a lato, a sinistra. Cross di Giacomo Calò su calcio d'angolo.

    66. 7'

      Calcio d'angolo Frosinone, concesso da Giovanni Di Lorenzo.

    67. 5'

      Occasione Napoli: destro di Leonardo Spinazzola da fuori area, alto.

    68. 3'

      Palo di Rasmus Højlund (Napoli)! Destro dal centro dell'area. Cross di Giovanni Di Lorenzo.

    69. 3'

      Occasione Napoli: sinistro di Noa Lang dal lato sinistro dell'area, a lato, a destra. Assist di Kevin De Bruyne.

    70. 1'

      Calcio d'angolo Napoli, concesso da Gabriele Calvani.

    71. 1'

      Occasione Napoli: destro di Noa Lang dal centro dell'area, respinto. Assist di Rasmus Højlund.

    72. Fischio d'inizio: comincia la partita!

    73. Formazioni ufficiali annunciate, squadre in campo per il riscaldamento.

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