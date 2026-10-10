Fulvio Giuliani, giornalista, ha tracciato un bilancio della vittoria del Napoli contro il Frosinone, sottolineando come la prestazione degli azzurri abbia lasciato ottime sensazioni ma anche spunti di riflessione in vista dei prossimi impegni. A quanto si apprende dal suo intervento sui social, Giuliani ha evidenziato un episodio chiave: "Una bella serata azzurra, al netto di un rigore generoso (in questi casi inviterei sempre tutti a mettersi nei panni dei tifosi avversari…)".

Tra le note più positive della gara, secondo il giornalista, ci sono le prove di Kevin De Bruyne, che Giuliani definisce "di un’altra categoria (qualche buontempone lo aveva dato per finito)" e di Benoît Badiashile, per il quale arriva un "mica male". Apprezzamenti anche per il rendimento di Noa Lang, giudicato come "il miglior Lang di Napoli", e per il ritorno del centrocampista scozzese Scott McTominay.

Sul fronte delle note negative, il giornalista boccia senza appello Lorenzo Lucca invitandolo a cambiare aria: "Lorenzo Lucca deve andare altrove". Un messaggio chiaro anche a Massimiliano Allegri, che secondo Giuliani "deve inventarsi qualcosa per non schiantare Rasmus Hojlund".

Sul tema Lucca, rimandiamo anche al commento dell’allenatore bianconero Allegri sul futuro di Lucca e il mercato del Napoli.