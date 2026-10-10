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Giorgi Kvernadze, sfida al Napoli: la crescita con Alvini e i precedenti al Maradona

Giorgi Kvernadze e il confronto con il Napoli: crescita con Alvini, gol stagionali e precedenti al Maradona.

di · 1 min
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IN BREVE
  • Giorgi Kvernadze ha segnato 3 gol e giocato 437 minuti in questa Serie A
  • Già due precedenti contro il Napoli: uno in campionato e uno in Coppa Italia
  • L’attaccante è cresciuto con Alvini, migliorando l’apporto sia offensivo che difensivo
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Giorgi Kvernadze si prepara ad affrontare il Napoli, con particolare attenzione rivolta alle sue recenti prestazioni in campionato. Il talento georgiano del Frosinone è uno dei principali pericoli per la difesa azzurra questa sera, come emerge da quanto si apprende da ricostruzioni di stampa.

Nei primi match stagionali, Kvernadze ha realizzato 3 gol e ha disputato ben 437 minuti sui 450 disponibili in Serie A, rappresentando un elemento fondamentale nello scacchiere offensivo della squadra. Rispetto ad altri esterni d’attacco georgiani, è considerato meno "dribblomane" ma più propenso al lavoro senza palla, e sa rendersi incisivo anche in fase realizzativa, caratteristica non sempre scontata in ruoli così avanzati.

Per l’attaccante del Frosinone si tratta della terza esperienza contro il Napoli: il debutto fu nel 2023, proprio al suo esordio in Serie A, seguito dalla partita di Coppa Italia conclusa con un netto 4-0 al Maradona a favore dei ciociari. Da allora, secondo alcune ricostruzioni, Kvernadze è cresciuto notevolmente dal punto di vista tattico e mentale, anche grazie al lavoro e alla fiducia ricevuti dal tecnico Alvini, che ne ha guidato la maturazione e favorito un miglioramento nelle prestazioni e nel contributo alla squadra.

Per ulteriori informazioni sulle strategie dei due allenatori nel confronto diretto allo Stadio Diego Armando Maradona, è possibile consultare l’approfondimento Allegri vs Alvini, sfida al Maradona: il precedente sorride al tecnico del Napoli e per gli ultimi sviluppi di mercato relativi al georgiano, il focus speciale Kvernadze nel mirino del Napoli: concorrenza di Roma e Fiorentina.

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