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Favasuli e Vergara, stop di un mese: Napoli senza i due fino a dopo la sosta

Favasuli e Vergara, stop di un mese per entrambi: il Napoli potrà riaverli solo dopo la prossima sosta. Ecco i tempi di recupero previsti.

di · 1 min
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Favasuli e Vergara, stop di un mese: Napoli senza i due fino a dopo la sosta
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IN BREVE
  • Favasuli e Vergara fermi circa un mese dopo gli infortuni in Nazionale
  • Il ritorno dei due azzurri è previsto dopo la sosta di novembre contro il Torino
  • Alessandro Buongiorno resta l'infortunato con i tempi di recupero più lunghi

Il Napoli dovrà fare a meno di Federico Favasuli e Gianluca Vergara ancora per circa un mese: i due giocatori si sono fermati durante la sosta per gli impegni con le rispettive nazionali e, stando a quanto filtra, saranno disponibili solo dopo la seconda pausa dedicata alle Nazionali.

Per loro si prospetta un ritorno in gruppo nel periodo successivo alla sosta di novembre, con la partita contro il Torino del 21 novembre indicata come possibile data per rivederli a disposizione di Massimiliano Allegri. I tempi di recupero per entrambi sono dunque più lunghi rispetto ad altri infortunati azzurri. Tuttosport segnala anche il possibile ritorno di Anguissa e Alisson Santos già contro il Venezia.

La situazione rimane delicata anche per Alessandro Buongiorno, che secondo alcune ricostruzioni sarà l’ultimo dei sei infortunati lontani dai campi a rientrare. Il difensore, fuori dallo scorso giugno per l’intervento al menisco mediale del ginocchio destro, non è ancora vicino al recupero.

Per il reparto difensivo e il centrocampo del Napoli si profila dunque un tour de force senza alcuni elementi chiave, con una graduale riduzione dell’emergenza a partire dalle prossime settimane. Segnali incoraggianti arrivano invece per Mathias Olivera, che potrebbe essere tra i primi a tornare a disposizione, forse già nella gara contro il Venezia (approfondimento qui).

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