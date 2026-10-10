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Fagioli: “Sono grato ad Allegri, mi è stato vicino nel momento più difficile”

Fagioli racconta il sostegno ricevuto da Allegri nel suo momento più difficile di squalifica: gratitudine e riflessioni sull'allontanamento dal campo.

di · 1 min
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fonte foto: Ssc Napoli
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IN BREVE
  • Nicolò Fagioli ha espresso gratitudine verso Massimiliano Allegri per il supporto ricevuto
  • Fagioli ha vissuto sette mesi di stop dopo l'autodenuncia per scommesse
  • Durante la squalifica ha potuto allenarsi con la squadra ma non partecipare alle partite

Nicolò Fagioli ha raccontato in un’intervista il proprio periodo di difficoltà vissuto durante la squalifica per le scommesse, esprimendo gratitudine nei confronti di Massimiliano Allegri per la vicinanza dimostrata nei mesi più complicati. A quanto si apprende, il centrocampista ha ricordato come allenatore e club siano stati consapevoli della situazione già mesi prima dello stop, continuando però a garantirgli fiducia e supporto.

"Sono grato alla Juve e ad Allegri, che erano a conoscenza della situazione e mi sono stati vicini. Prima di ogni partita, il mister mi chiedeva: ‘Te la senti?’. E io tutte le volte rispondevo: ‘Sì, voglio giocare’", ha dichiarato Fagioli riflettendo sui mesi precedenti la squalifica.

Il giocatore ha inoltre descritto la lunga assenza dai campi, sottolineando la difficoltà iniziale dell’allontanamento dal calcio giocato, ma anche la capacità di trovare lati positivi grazie alla possibilità di allenarsi durante la settimana con la squadra: "Nei successivi sei, invece, sono stato bene, almeno per i primi tempi. Mi ha aiutato potermi allenare in settimana con la squadra, tranne che nei giorni immediatamente precedenti alla partita, quando correvo o facevo palestra da solo. Insomma, è stato ovviamente un periodo complicato, in cui però sono riuscito a trovare qualcosa di positivo".

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