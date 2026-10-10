Kevin De Bruyne ha messo a segno la sua prima doppietta in maglia azzurra nella gara tra Napoli e Frosinone disputata allo Stadio Diego Armando Maradona e terminata 3-0 per i padroni di casa. Dopo il gol del raddoppio firmato da Noa Lang, è stato ancora il centrocampista belga a chiudere l’incontro con la terza rete, su assist del giovane compagno di squadra.

Stando a quanto si apprende, la doppietta di De Bruyne rappresenta un segnale importante per la squadra e per il giocatore, protagonista di una prestazione decisiva nella sfida di campionato. La rete segnata nel finale ha consentito agli azzurri di archiviare la partita con un risultato rotondo davanti al proprio pubblico.

Per approfondimenti sui precedenti e le statistiche dell’incontro, è disponibile questo articolo: Napoli-Frosinone probabili formazioni: precedenti, statistiche e record in palio.