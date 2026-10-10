 Vai al contenuto
Sabato 10 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER

De Bruyne, doppietta contro il Frosinone: il Napoli vince 3-0 al Maradona

De Bruyne firma la sua prima doppietta contro il Frosinone: il Napoli vince 3-0 al Maradona con una prestazione decisiva del centrocampista belga.

di · 1 min
De Bruyne, doppietta contro il Frosinone: il Napoli vince 3-0 al Maradona
PUBBLICITÀ
IN BREVE
  • Kevin De Bruyne realizza la sua prima doppietta con il Napoli nella sfida contro il Frosinone
  • Il Napoli supera il Frosinone 3-0 allo Stadio Diego Armando Maradona secondo quanto si apprende
  • Noa Lang e De Bruyne autori delle reti decisive che archiviano la partita per gli azzurri
Aggiungi MondoNapoli alle fonti preferite di Google

Kevin De Bruyne ha messo a segno la sua prima doppietta in maglia azzurra nella gara tra Napoli e Frosinone disputata allo Stadio Diego Armando Maradona e terminata 3-0 per i padroni di casa. Dopo il gol del raddoppio firmato da Noa Lang, è stato ancora il centrocampista belga a chiudere l’incontro con la terza rete, su assist del giovane compagno di squadra.

Stando a quanto si apprende, la doppietta di De Bruyne rappresenta un segnale importante per la squadra e per il giocatore, protagonista di una prestazione decisiva nella sfida di campionato. La rete segnata nel finale ha consentito agli azzurri di archiviare la partita con un risultato rotondo davanti al proprio pubblico.

Per approfondimenti sui precedenti e le statistiche dell’incontro, è disponibile questo articolo: Napoli-Frosinone probabili formazioni: precedenti, statistiche e record in palio.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli
Non perdere una notizia sul NapoliScegli MondoNapoli come fonte preferita: su Google vedrai più spesso le nostre notizie tra le Notizie principali.Fonte preferita su Google

Leggi anche