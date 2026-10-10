Kevin De Bruyne ha trascinato il Napoli nel successo per 3-0 contro il Frosinone, risultando il migliore in campo e realizzando una doppietta, la prima con la maglia azzurra. La squadra ha iniziato la gara con grande determinazione, creando almeno tre occasioni nei minuti iniziali e colpendo anche un palo con Hojlund.

Il vantaggio è arrivato al 26′, quando, dopo un’azione di Hojlund, il Napoli ha conquistato un calcio di rigore. L’intervento del VAR ha portato a una seconda esecuzione, in seguito a un’infrazione del portiere avversario, e lo stesso Kevin De Bruyne ha trasformato dagli undici metri. Dopo il gol, i partenopei hanno aumentato l’intensità e trovato rapidamente il raddoppio con Noa Lang al 32′.

Nel secondo tempo, la formazione azzurra ha gestito il vantaggio provando a controllare la partita, mentre il Frosinone ha alzato il baricentro senza però creare veri pericoli. In chiusura di gara, De Bruyne ha firmato la sua seconda rete personale siglando il definitivo 3-0. La vittoria, stando a quanto si apprende, è frutto di una prestazione corale convincente e di un ottimo approccio in entrambe le fasi di gioco.