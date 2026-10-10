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Badiashile, boom contro il Frosinone: prestazione da protagonista nella difesa del Napoli

Badiashile boom contro il Frosinone: prestazione di alto livello per il difensore francese scelto da Allegri, fiducia ripagata nella difesa del Napoli.

di · 1 min
Badiashile, boom contro il Frosinone: prestazione da protagonista nella difesa del Napoli
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IN BREVE
  • Benoit Badiashile titolare e protagonista nella difesa del Napoli contro il Frosinone
  • Il difensore francese ha convinto pubblico e tecnico con una prestazione solida e sicura
  • Allegri valuta l'utilizzo regolare di Badiashile dopo la crescita mostrata post sosta
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Benoit Badiashile ha offerto una prestazione di alto livello nella gara tra Napoli e Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona, stando a quanto si apprende. Il difensore francese, schierato a sorpresa da Massimiliano Allegri nella difesa a tre, ha giocato come braccetto di sinistra accanto a Amir Rrahmani e Rafa Marín.

Badiashile ha risposto alla fiducia del tecnico con una prova solida: preciso negli interventi, reattivo nei duelli e ben posizionato, ha mostrato un’evidente crescita rispetto all’esordio contro l’Inter. Secondo alcune ricostruzioni, la sosta sembra aver giovato al 25enne ex Chelsea, che si è distinto anche per la sicurezza nei movimenti.

Il pubblico del Napoli ha apprezzato la sua prova, dedicandogli più di un applauso per alcune chiusure difensive di qualità, segno di approvazione che rappresenta una novità dopo i primi passi incerti. L’ottima performance di Badiashile lascia intravedere nuove opportunità di impiego nelle prossime gare, soprattutto in vista degli impegni ravvicinati che attendono la squadra azzurra.

Approfondimento sul debutto di Badiashile e la difesa a tre di Allegri

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