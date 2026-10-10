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Alvini: “Lang e Neres pericolosi in contropiede, che gioia esordire al Maradona”

Alvini Lang Neres contropiede: il tecnico del Frosinone esprime soddisfazione per l'esordio al Maradona e avverte sui rischi in transizione.

di · · 1 min
Alvini: “Lang e Neres pericolosi in contropiede, che gioia esordire al Maradona”
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IN BREVE
  • Alvini debutta al Maradona esprimendo soddisfazione personale e determinazione
  • Il tecnico avverte sui rischi in contropiede legati a Lang e Neres del Napoli
  • Per Alvini sarà decisiva l'attenzione sulle preventive e nella gestione dell'attacco
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Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha sottolineato la soddisfazione di esordire al Diego Armando Maradona e ha messo in guardia la sua squadra sul pericolo rappresentato dal Napoli in contropiede. Ai microfoni di Dazn, l’allenatore ha spiegato: "Vengo per la prima volta al Maradona, motivo di soddisfazione e gioia. È significativo per il percorso mio e della squadra. Vogliamo essere all’altezza di questa partita".

L’allenatore gialloblù ha aggiunto: "Oggi ti difendi attaccando, è questa la grande difficoltà. Devi essere perfetto nelle preventive sennò paghi la gamba degli avversari, proviamo a fare la nostra partita con totale rispetto dell’ambiente, del pubblico e del Napoli".

Poco prima del match, a quanto si apprende, Alvini aveva messo in evidenza le qualità offensive degli azzurri: "Lang e Neres saranno pericolosi in contropiede, bisogna essere attenti sulle preventive". L’attenzione principale, per il tecnico, resta sulle transizioni difensive: "Bisogna stare attento sulle preventive. Con Lang e Neres sono pericolosi. Ripeto, bisogna essere attenti quando si ha la palla in attacco e pronti ad accorciare quando la si perde".

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In vista della sfida al Maradona, il precedente fra Allegri e Alvini

Sul piano delle scelte in attacco e delle condizioni dei suoi giocatori, Alvini aveva dichiarato: "Bobcek ha fatto un allenamento e Antonio si è allenato due giorni. Oggi abbiamo questa staffetta e dobbiamo considerare questa situazione e gestire questa scelta nel corso della partita".

Maggiori dettagli sulle sue parole sono disponibili anche in questa intervista esclusiva.

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