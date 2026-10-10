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Il Mattino – Allegri rinuncia difesa a tre: scelta “dolorosa”, avanti col 4-2-3-1

Allegri rinuncia difesa a tre per Napoli-Frosinone: scelta dolorosa, si prosegue col 4-2-3-1. Le ragioni della decisione.

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Il Mattino – Allegri rinuncia difesa a tre: scelta “dolorosa”, avanti col 4-2-3-1
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IN BREVE
  • Allegri sceglie ancora il 4-2-3-1 e congela la difesa a tre per Napoli-Frosinone
  • La decisione è stata definita "dolorosa" da Il Mattino per la situazione dei centrali Marianucci e Beukema
  • Il passaggio alla difesa a tre sarà rivalutato quando i due difensori avranno la migliore condizione

Massimiliano Allegri, per la sfida di questa sera tra Napoli e Frosinone, ha scelto di rinunciare ancora alla difesa a tre e confermare il 4-2-3-1. Secondo Il Mattino, la transizione verso il 3-4-2-1, provato più volte nelle ultime settimane a Castel Volturno, è stata "congelata" dal tecnico azzurro.

La testata sottolinea come si sia trattato di una scelta "dolorosa" per Allegri, ancora non pienamente convinto delle "garanzie difensive" offerte dai due centrali Marianucci e Beukema. Questa incertezza ha portato il tecnico a evitare cambiamenti in una fase considerata delicata della stagione, per non correre rischi eccessivi con un assetto poco consolidato.

Il Mattino aggiunge che, una volta raggiunta la migliore condizione da parte dei due difensori, la transizione verso la retroguardia a tre potrebbe essere nuovamente considerata. La situazione resta dunque in evoluzione, strettamente legata all’aspetto fisico e al rendimento dei protagonisti difensivi del Napoli.

Per approfondire le valutazioni tattiche alla base di questa decisione, segnaliamo l’articolo correlato: Indiscrezioni di stampa – Allegri valuta la difesa a tre: De Bruyne vicino a Højlund.

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