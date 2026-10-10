Massimiliano Allegri, per la sfida di questa sera tra Napoli e Frosinone, ha scelto di rinunciare ancora alla difesa a tre e confermare il 4-2-3-1. Secondo Il Mattino, la transizione verso il 3-4-2-1, provato più volte nelle ultime settimane a Castel Volturno, è stata "congelata" dal tecnico azzurro.

La testata sottolinea come si sia trattato di una scelta "dolorosa" per Allegri, ancora non pienamente convinto delle "garanzie difensive" offerte dai due centrali Marianucci e Beukema. Questa incertezza ha portato il tecnico a evitare cambiamenti in una fase considerata delicata della stagione, per non correre rischi eccessivi con un assetto poco consolidato.

Il Mattino aggiunge che, una volta raggiunta la migliore condizione da parte dei due difensori, la transizione verso la retroguardia a tre potrebbe essere nuovamente considerata. La situazione resta dunque in evoluzione, strettamente legata all’aspetto fisico e al rendimento dei protagonisti difensivi del Napoli.

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