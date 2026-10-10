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Fonte: Il Mattino

Allegri McTominay critiche: “In panchina, Politano non al top, Di Lorenzo scelta difensiva”

Allegri McTominay critiche: il tecnico annuncia McTominay in panchina, Politano non al top e scelta difensiva con Di Lorenzo.

di · · 1 min
Scott McTominay
Foto: Bryan Berlin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • Allegri annuncia che McTominay partirà dalla panchina in Napoli-Frosinone
  • Politano non è al meglio fisicamente, Di Lorenzo scelto come soluzione difensiva
  • Il tecnico ribadisce che le critiche si superano vincendo e coinvolgendo tutta la rosa
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Massimiliano Allegri ha spiegato ai microfoni di DAZN, pochi minuti prima dell’inizio di Napoli-Frosinone, le scelte tecniche e le risposte della squadra alle recenti difficoltà. "Oggi abbiamo la possibilità di vincere e ribaltare le critiche, c’è solo questa possibilità, tutti sbagliamo e dobbiamo restare sereni", ha dichiarato il tecnico, sottolineando il tema delle responsabilità individuali: "Ditemi chi è che non sbaglia mai. Il valore del giocatore non diminuisce o aumenta per un errore", come riportato anche da Il Mattino.

Soffermandosi sulla gestione della rosa durante la sosta, Allegri ha dichiarato di aver lavorato sul recupero dei giocatori disponibili, con molti altri impegnati con le rispettive nazionali: "McTominay sarà in panchina. Speriamo di recuperare al più presto Anguissa e chi è ancora fuori. Abbiamo recuperato anche Giovane". Riguardo a Scott McTominay, l’allenatore ha spiegato: "Sapere quanti minuti abbia a disposizione non è facile. Per l’entusiasmo credo abbia 30 minuti a disposizione. È un recupero importante perché giochiamo ogni tre giorni e tutti devono essere nelle condizioni di dare una mano".

Sulla formazione iniziale e le scelte tattiche, Allegri ha precisato che non si tratta di un vero cambio modulo, ma della necessità di mettere in campo un assetto più coperto a causa delle condizioni fisiche non ottimali di Matteo Politano: "Non è questione di cambio modulo, ma di mettere uno più difensivo come Di Lorenzo perché Politano negli ultimi giorni non è stato tanto bene. Martedì abbiamo un’altra partita e può essere un cambio importante. Ho preferito mettere Di Lorenzo lì, ma cambia poco e niente".

L’allenatore azzurro ha infine ribadito l’importanza del contributo collettivo in vista delle prossime partite ravvicinate. Per approfondimenti sulla conferenza e gestione dei recuperi, leggi il commento di Allegri dopo Napoli-Frosinone.

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