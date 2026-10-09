Zirkzee-Napoli, Manna punta su due alleati per il colpo a gennaio

Joshua Zirkzee resta un obiettivo concreto per il Napoli in vista del mercato di gennaio. A quanto si apprende, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già delineato una strategia per provare a portare l’ex attaccante del Bologna all’ombra del Vesuvio.

Secondo alcune ricostruzioni, il club azzurro potrebbe contare su due alleati inattesi all’interno del Manchester United, gli ex compagni di squadra di Zirkzee, Rasmus Højlund e Scott McTominay. Sarebbero proprio loro a spingere per convincere l’olandese a scegliere come prossima destinazione lo stadio Diego Armando Maradona.

Zirkzee, dal canto suo, avrebbe già manifestato apertura a un ritorno in Serie A, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice per la concorrenza della Juventus. Stando a quanto filtra, i bianconeri erano fortemente interessati all’attaccante già durante l’ultima estate su indicazione di Luciano Spalletti, costretti poi a virare su altri nomi a causa delle restrizioni dettate dal Fair Play Finanziario. Per la Juventus sarà complicato liberarsi dell’attuale punta arrivata in prestito dal Newcastle per fare spazio a Zirkzee, lasciando un vantaggio al Napoli nella corsa all’attaccante.