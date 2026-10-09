Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Nazionale turca. L’annuncio dell’esonero, formale e definitivo, è stato diffuso dopo la riunione odierna del Consiglio di Amministrazione della Federcalcio turca. Nel comunicato la TFF ha dichiarato: "È stato deciso di non proseguire il rapporto di collaborazione con il Commissario Tecnico della Nazionale maggiore, il signor Vincenzo Montella".

A influire sulla scelta, i risultati inferiori alle aspettative sia al Mondiale sia nell’ultima Nations League, contesti dove la Turchia ha offerto un rendimento considerato deludente. Il periodo negativo comprende anche recenti stop casalinghi, come contro l’Italia, e una serie di sconfitte che hanno portato pressione sull’intero ambiente tecnico.

Cambi ai vertici TFF e scenario successione panchina

La riunione del Consiglio federale ha visto anche la nomina di nuovi membri supplenti, Ibrahim Özbay e Metin Akyüz, in sostituzione di due consiglieri dimissionari. Cambio anche nella Segreteria Generale della TFF: al posto del dimissionario Abdullah Ayaz subentra Ahmet Erzurumlu, fino a oggi Direttore delle Operazioni di Tesseramento.

Nonostante Vincenzo Montella avesse riportato entusiasmo guidando la Turchia ai quarti di Euro 2024 e contribuendo al ritorno della selezione in un Mondiale, le recenti difficoltà hanno indotto la Federcalcio a cambiare guida. Tra i candidati per la successione sulla panchina della nazionale maggiore si fa il nome di Arda Turan, allenatore dell’Eyüpspor, considerato tra i profili maggiormente apprezzati per ripartire con un nuovo progetto tecnico.