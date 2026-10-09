Secondo indiscrezioni di stampa, Antonio Vergara sta lavorando per rientrare in campo prima del previsto dopo la lesione distrattiva di medio grado al soleo destro rimediata con la Nazionale. Come riferito da alcune fonti, i test fisici avrebbero inizialmente indicato uno stop compreso tra un mese e un mese e mezzo, con il rischio di saltare l’intero calendario autunnale e tornare solo dopo la sosta di fine novembre.

Il centrocampista del Napoli, però, sta svolgendo un lavoro serrato per cercare di ridurre al minimo i tempi di recupero. L’obiettivo è essere già a disposizione dello staff tecnico per la gara dell’8 novembre contro la Lazio, ultimo impegno prima della pausa per le Nazionali. In caso fossero necessari ancora alcuni giorni di cautela, Vergara punta a rientrare con certezza per la ripresa del 21 novembre al Diego Armando Maradona contro il Torino.

Per approfondire la diagnosi dell’infortunio, puoi consultare l’approfondimento sull’infortunio di Antonio Vergara e la lesione al soleo destro.