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News FONTE: SSC NAPOLI

SSC Napoli, allenamento alla vigilia di Napoli-Frosinone: seduta tecnica e tattica

SSC Napoli allenamento Frosinone: seduta tecnica e attivazione mattutina alla vigilia del match, come riportato dal sito ufficiale SSCN.

di · 1 min
SSC Napoli, allenamento alla vigilia di Napoli-Frosinone: seduta tecnica e tattica
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IN BREVE
  • SSC Napoli si è allenato il 9 ottobre alla vigilia della gara col Frosinone
  • Seduta mattutina con attivazione fisica e lavoro tecnico-tattico per il gruppo
  • Match contro la squadra di Alvini in programma il giorno successivo

Il gruppo del SSC Napoli ha svolto una sessione di allenamento mattutina al SSC Napoli Training Center in vista della sfida contro il Frosinone. I calciatori azzurri sono stati impegnati in esercitazioni di attivazione fisica seguite da lavoro tecnico-tattico, come riporta il sito ufficiale della società.

La seduta si inserisce nel programma di preparazione in vista del match contro la squadra allenata da Alvini. La partita è in programma domani e la squadra ha continuato a lavorare per arrivare pronta all’appuntamento.

Per aggiornamenti sugli ultimi allenamenti della squadra, consulta anche il report precedente: SSC Napoli, allenamento 8 ottobre: gruppo al completo verso il Frosinone.

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