Secondo indiscrezioni di stampa, Rasmus Hojlund avrebbe scelto il Napoli preferendolo al Lipsia quando, nel maggio 2026, il club azzurro ha riscattato il suo cartellino dal Manchester United per una cifra complessiva di cinquanta milioni di euro, comprendente sei milioni di prestito e quarantquattro milioni di riscatto obbligatorio legato alla qualificazione in Champions League.

Il club di Aurelio De Laurentiis ha poi vincolato l’attaccante danese con un contratto fino al 2030, facendone il perno centrale del proprio reparto offensivo. Sempre secondo le stesse fonti, il Lipsia avrebbe cercato di inserirsi offrendo al Manchester United la stessa cifra, ma sarebbe stata la volontà di Hojlund a fare la differenza, con il giocatore deciso a mantenere la parola data al Napoli.

Attualmente, il Lipsia rimane interessato al giocatore. Tuttavia, il Napoli ha inserito nel contratto una clausola rescissoria di circa 85 milioni di euro, che sarà attivabile soltanto da giugno 2027. Fino ad allora, la società partenopea mantiene il pieno controllo sul cartellino e, sempre secondo gli stessi rumors, non prenderebbe in considerazione offerte inferiori alla cifra della clausola. In questa fase, quindi, il prezzo di Hojlund per qualsiasi pretendente non sarebbe inferiore a 80-85 milioni di euro.

Per approfondire come la Danimarca ha suggerito di sfruttare Hojlund, si rimanda a un recente articolo correlato.