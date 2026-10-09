Secondo indiscrezioni di stampa, la costruzione di un nuovo stadio di proprietà per il Napoli appare molto complicata, soprattutto alla luce dei numerosi ostacoli già riscontrati nelle procedure per il nuovo centro sportivo. In un approfondimento pubblicato su YouTube, un giornalista locale ha evidenziato che oggi l’unico impianto coinvolto in progetti finanziati e restyling concreti è lo Stadio Diego Armando Maradona.

"Ribadisco il concetto espresso già in tempi non sospetti: l’unico stadio su cui si sta lavorando e c’è un progetto, ci sono soldi stanziati, è il Maradona. Il presidente De Laurentiis dovrà fare necessariamente un passo indietro, e magari lo farà quando avrà capito che il Maradona è comunque l’unico impianto che può accontentare la tifoseria. Non parlo solo da un punto di vista romantico: io da Fuorigrotta non mi muoverei, anche perché ci sono mezzi di trasporto… È uno stadio costruito nel centro città, mentre gli stadi moderni sono costruiti in periferia. Bisogna partecipare a questi famosi Europei del 2032 e il Maradona sembra un candidato serio rispetto a quella che è la progettualità dettata dall’economia, visto lo stanziamento di 250 milioni tra Comune e Regione".

Il giornalista ha poi sottolineato: "Mettiamoci una pietra sopra: agli Europei verrà usato il Maradona, non un altro impianto. Non sappiamo se sarà anche la casa futura del Napoli, considerato che De Laurentiis ha l’ambizione di costruire un nuovo stadio nella zona est, dove c’è la Gaiola… Ma se ci sono delle problematiche sul centro sportivo — e come se ce ne sono — io dico che ci saranno problematiche dieci volte più grandi per costruire uno stadio nuovo".

Sul futuro societario, si ipotizza: "Magari De Laurentiis, da qui a quando deciderà di cedere il Napoli, sceglierà di vendere il club con i progetti su carta, un po’ come quando tu vai ad acquistare una casa su un progetto su carta: risparmi qualcosa, però hai la certezza che quella sarà la tua casa, che dovrà essere costruita, e vai a comprare il progetto, non una struttura già esistente".