Il nuovo centro sportivo Napoli potrebbe includere un laghetto, elemento voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, nell’area di Qualiano. Stando a quanto filtra, il progetto continua a prendere forma con dettagli che ne fanno una struttura all’avanguardia.

Secondo alcune ricostruzioni, il piano prevede oltre al laghetto anche dieci campi da calcio, tra cui un piccolo stadio da 2000 posti pensato per le partite di Youth League. Sono previsti anche ampi parcheggi su una superficie di circa 18 ettari, con i terreni selezionati dopo approfondite verifiche tecniche e catastali.

A quanto si apprende, la società si è affidata a professionisti per l’esame della zona. Sarebbero stati realizzati i carotaggi necessari e sono in corso rapporti stretti con il sindaco di Qualiano, scelta compiuta da De Laurentiis per avere garanzie sulla legalità e la trasparenza dell’operazione. L’intento dichiarato è costruire senza rischi di interferenze o problemi di natura ambientale e di altra origine.

Per maggiori dettagli sulla fase operativa è possibile approfondire con il nostro articolo su i lavori a Qualiano per il centro sportivo Napoli o scoprire come i lavori siano previsti a inizio anno.