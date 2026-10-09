Joshua Zirkzee è tornato nel mirino del Napoli, che avrebbe avviato dei primi contatti con il Manchester United per sondare la situazione dell’attaccante olandese. A quanto si apprende, il club inglese, dopo aver investito oltre 42 milioni di euro per acquistarlo dal Bologna, sarebbe disposto a valutare una cessione a titolo definitivo intorno ai 30-35 milioni oppure un trasferimento in prestito.

L’avventura di Zirkzee in Premier League non ha rispettato le attese: fin dal suo arrivo nel 2024, il calciatore ha collezionato oltre 70 presenze realizzando 9 gol complessivi. Nella stagione in corso, però, l’apporto dell’ex Bologna è stato limitato da un ridotto minutaggio e dalla mancanza di reti sotto la guida di Michael Carrick.

Nonostante le difficoltà in Inghilterra, Zirkzee ha confermato le sue qualità in Nazionale segnando contro la Serbia in Nations League. Stando a quanto filtra, anche Juventus e Fiorentina osservano la situazione dell’attaccante dei Paesi Bassi. Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha dato un riscontro positivo sul profilo di Zirkzee, anche se considera prioritario il recupero di Lorenzo Lucca visti gli investimenti sostenuti dal club partenopeo.