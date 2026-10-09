Secondo indiscrezioni di stampa, il Napoli ritrova Scott McTominay in vista della ripresa del campionato contro il Frosinone. Il centrocampista scozzese ha ottenuto l’idoneità sportiva dopo il problema cardiaco che lo aveva fermato a inizio settembre e torna dunque a disposizione di Massimiliano Allegri. Tuttavia, le sue condizioni fisiche saranno valutate nei prossimi giorni dopo il periodo di stop.

Per approfondire la notizia sul ritorno in gruppo del centrocampista, è possibile consultare l’articolo Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli.

Nonostante il rientro di McTominay, l’emergenza infortuni in casa Napoli rimane una questione aperta. Durante la pausa per le nazionali, Olivera è tornato in Italia dall’Uruguay con un problema fisico, mentre Favasuli ha subito un infortunio con l’Under 21. Anche Vergara si è fermato per un guaio muscolare che lo terrà fuori alcune settimane. A questi indisponibili si aggiungono Buongiorno e Alisson Santos, mentre bisognerà valutare le condizioni di Anguissa.

Da monitorare anche la situazione di Rasmus Højlund e Stanislav Lobotka, reduci da quattro partite consecutive con le rispettive nazionali. Massimiliano Allegri dovrà così affrontare la sfida al Frosinone con una rosa ridotta, in un momento in cui il Napoli è chiamato a invertire la rotta dopo l’avvio di stagione complicato.

Per ulteriori dettagli su McTominay e sulla sua possibile convocazione, si rimanda all’approfondimento Napoli McTominay recupero: sarà convocato contro il Frosinone dopo idoneità sportiva.