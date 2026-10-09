Josh Acheampong, giovane difensore classe 2006 del Chelsea e attualmente nazionale inglese Under 21, sarebbe seguito dal Napoli insieme ad altri importanti club europei, a quanto si apprende da indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra.

Nel corso degli ultimi mesi, formazioni come Bayern Monaco e Borussia Dortmund si sarebbero informate sulla situazione del giocatore, così come diversi club di Premier League — tra cui Arsenal, Liverpool, Newcastle e Bournemouth — avrebbero manifestato interesse per il terzino e difensore centrale cresciuto nell’academy dei Blues.

Tuttavia, la posizione del Chelsea resta molto chiara: il club londinese non intende cedere Acheampong e avrebbe già rifiutato i diversi approcci ricevuti, puntando invece a blindare il giovane talento con un rinnovo di contratto ancora più lungo. Attualmente Acheampong è vincolato fino al giugno 2029 e, secondo le stesse indiscrezioni, il club vorrebbe prolungare l’accordo fino al 2032.