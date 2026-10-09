Manca sempre meno alla sfida Napoli-Frosinone e resta ancora un dubbio da sciogliere nella formazione degli azzurri. Stando a quanto filtra, l’ipotesi più probabile è una difesa a tre con Alex Meret tra i pali, Beukema, Amir Rrahmani e Marín come centrali. Il modulo sarebbe così un 3-4-2-1, che vede capitan Giovanni Di Lorenzo largo insieme a Spinazzola.

A centrocampo, Billy Gilmour e Stanislav Lobotka sono candidati a una maglia da titolare, secondo alcune ricostruzioni confermate anche da un nostro articolo correlato. Sulla trequarti spazio a David Neres, dato in buona condizione, che agirà al fianco di Kevin De Bruyne alle spalle di Rasmus Højlund. Tra i convocati figura Scott McTominay, ma lo scozzese non partirà dall’inizio: l’allenatore Massimiliano Allegri, in conferenza, ha spiegato che "ha 20-30 minuti nelle gambe".

Unico vero ballottaggio resta quello tra Beukema e Matteo Politano: nell’eventualità in cui Allegri scegliesse il secondo dal 1′, Di Lorenzo arretrerebbe nella linea a quattro, tornando al classico 4-3-3 per la formazione di partenza. Ulteriori dettagli sulle possibili scelte tattiche si possono trovare anche nel nostro approfondimento sulla sfida Napoli-Frosinone e i possibili cambi di modulo.