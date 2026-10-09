Secondo indiscrezioni di stampa, Aurelio De Laurentiis ha rinnovato la propria fiducia a Massimiliano Allegri in vista della delicata gara tra Napoli e Frosinone in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona. Il presidente avrebbe ribadito all’allenatore la piena convinzione sul progetto tecnico, nonostante le difficoltà di inizio stagione e le recenti defezioni dovute agli infortuni di Favasuli, Olivera e Vergara provocati dagli impegni con le rispettive nazionali.

Permane dunque un clima di fiducia intorno al tecnico, che però si trova nella necessità di accelerare il percorso di rinnovamento tattico avviato in estate. Sempre secondo queste indiscrezioni, Allegri sarebbe prossimo a varare una nuova impostazione per la squadra, con un probabile passaggio alla difesa a tre: i recuperi di Marianucci e Badiashile, finalmente disponibili, offrono infatti ampie soluzioni nel reparto arretrato e sembrano facilitare una virata verso il 3-4-3 o il 3-4-2-1.

Davanti ai tifosi azzurri, attesi in cinquantamila domani al Maradona, potrebbero dunque vedersi i primi segnali concreti del "Napoli 2.0" di Allegri. Una rivoluzione tattica che il club aveva programmato già nei mesi estivi e che ora, complice anche le emergenze degli ultimi giorni, sembra arrivato il momento di concretizzare.

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Sul fronte infermeria, resta da monitorare la situazione di McTominay, per cui si attende il recupero definitivo in vista della sfida. Maggiori dettagli nell’articolo Napoli McTominay recupero: sarà convocato contro il Frosinone.