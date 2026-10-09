Sono attesi cinque rientri tra i convocati del Napoli per la partita contro il Frosinone in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona. A quanto si apprende, dovrebbero tornare a disposizione Marianucci, Giovane, Alex Meret, Leonardo Spinazzola e Scott McTominay.

Nel corso dell’ultima seduta mattutina al Training Center di Castel Volturno, la squadra si è allenata con intensità in vista della gara, alternando attivazione muscolare e lavoro tecnico-tattico. Restano fuori dall’elenco dei disponibili Buongiorno, Anguissa, Favasuli, Vergara, Olivera e Alisson Santos, ancora alle prese con vari problemi fisici.

Ultimi dettagli sul recupero di Scott McTominay e sulle sue condizioni sono disponibili nell’articolo Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli. Il ritorno a disposizione del centrocampista aumenta le opzioni per lo staff tecnico, che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo poco prima del calcio d’inizio, dopo le ultime valutazioni medico-atletiche.

Per aggiornamenti sulla lista definitiva dei convocati e il ruolo di McTominay per la gara contro il Frosinone è possibile consultare anche McTominay convocati Napoli Frosinone: rientro verso la Champions dopo la lista.