 Vai al contenuto
Venerdì 9 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER
Convocati

Napoli Frosinone, cinque rientri tra i convocati: McTominay verso il ritorno

Napoli Frosinone convocati: previsti cinque rientri tra cui McTominay, Meret e Spinazzola. Restano fuori Buongiorno e altri infortunati.

di · 1 min
fonte foto: Ssc Napoli
fonte foto: Ssc Napoli
CONDIVIDI
IN BREVE
  • Cinque rientri previsti nei convocati per la sfida Napoli-Frosinone
  • McTominay, Meret e Spinazzola tornano disponibili secondo indiscrezioni
  • Buongiorno, Anguissa, Olivera e altri restano indisponibili per il match

Sono attesi cinque rientri tra i convocati del Napoli per la partita contro il Frosinone in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona. A quanto si apprende, dovrebbero tornare a disposizione Marianucci, Giovane, Alex Meret, Leonardo Spinazzola e Scott McTominay.

Nel corso dell’ultima seduta mattutina al Training Center di Castel Volturno, la squadra si è allenata con intensità in vista della gara, alternando attivazione muscolare e lavoro tecnico-tattico. Restano fuori dall’elenco dei disponibili Buongiorno, Anguissa, Favasuli, Vergara, Olivera e Alisson Santos, ancora alle prese con vari problemi fisici.

Ultimi dettagli sul recupero di Scott McTominay e sulle sue condizioni sono disponibili nell’articolo Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli. Il ritorno a disposizione del centrocampista aumenta le opzioni per lo staff tecnico, che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo poco prima del calcio d’inizio, dopo le ultime valutazioni medico-atletiche.

Per aggiornamenti sulla lista definitiva dei convocati e il ruolo di McTominay per la gara contro il Frosinone è possibile consultare anche McTominay convocati Napoli Frosinone: rientro verso la Champions dopo la lista.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli

Leggi anche

Commenti