Secondo indiscrezioni di stampa, il Napoli starebbe preparando alcune novità di formazione in vista della gara con il Frosinone, sesta giornata di Serie A al Maradona. Massimiliano Allegri valuterebbe il passaggio al 3-4-2-1, sistema che potrebbe incidere anche sulle scelte degli interpreti dal primo minuto.

Tra le possibili novità, Sam Beukema sarebbe destinato a partire titolare in difesa, affiancando Amir Rrahmani e Rafa Marin davanti ad Alex Meret, di nuovo disponibile tra i pali dopo lo stop delle scorse settimane. Sulle fasce, Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola potrebbero agire come quinti di centrocampo. Di conseguenza, Matteo Politano rimarrebbe inizialmente in panchina.

A centrocampo si confermerebbe la coppia formata da Stanislav Lobotka e Billy Gilmour. Più avanti, Kevin De Bruyne e David Neres si muoverebbero alle spalle dell’unica punta Rasmus Hojlund.

Per ulteriori approfondimenti sulle possibili scelte tattiche di Allegri contro il Frosinone e sulle variabili di formazione, consultate questo articolo dedicato al cambio modulo del Napoli.