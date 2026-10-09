Secondo indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri è pronto a giocarsi le sue carte migliori in vista di Napoli-Frosinone, match che andrà in scena dopo la lunga sosta per le Nazionali. L’allenatore degli azzurri sarebbe intenzionato ad affidarsi alla «spregiudicata, enorme autorevolezza» di Kevin De Bruyne e alla ritrovata vena realizzativa di Rasmus Hojlund.

Durante la pausa, entrambi i giocatori sono tornati protagonisti con le rispettive selezioni: secondo le stesse indiscrezioni, De Bruyne ha brillato con due gol e un assist, dimostrandosi ancora una volta un punto di riferimento e lasciando intendere una rinascita importante in vista del campionato. Hojlund, dal canto suo, avrebbe messo a segno tre reti, infondendo molta fiducia a tecnico e tifosi dopo un avvio di stagione altalenante. «Resti sereno e tranquillo, ha già segnato e lo farà», sarebbe il messaggio di fiducia che filtra dallo staff nei confronti del giovane attaccante scandinavo.

Napoli-Frosinone viene così descritto come uno snodo chiave per la stagione, con Allegri che aspetta risposte dai suoi giocatori più rappresentativi per dare una svolta al percorso degli azzurri dopo un avvio segnato da infortuni e difficoltà. Una coppia d’assi, quella formata da De Bruyne e Hojlund, pronta a infiammare lo stadio e guidare la squadra in un ottobre considerato già decisivo.

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