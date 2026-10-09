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Napoli-Frosinone Allegri cambi: difesa a tre e Neres tra i possibili titolari

Napoli-Frosinone Allegri cambi: difesa a tre favorita, Neres candidato tra i titolari, Politano e Spinazzola sugli esterni.

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Napoli-Frosinone Allegri cambi: difesa a tre e Neres tra i possibili titolari
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IN BREVE
  • Allegri valuta la difesa a tre per Napoli-Frosinone secondo Carlo Alvino su Teleclub Canale 77
  • Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín e Beukema i difensori più quotati per partire titolari
  • David Neres potrebbe essere schierato dall'inizio dopo la sosta per le nazionali

Massimiliano Allegri starebbe orientando le sue scelte di formazione per Napoli-Frosinone verso un ritorno alla difesa a tre, scartando l’ipotesi del 4-2-3-1 secondo quanto affermato da Carlo Alvino nel corso di “Dillo ad Alvino” su Teleclub Canale 77. Il giornalista ha sottolineato che il dibattito sul modulo si concentra soprattutto al di fuori di Castel Volturno, mentre Allegri preferirebbe affidarsi a soluzioni consolidate dalla sua esperienza: "A fare la differenza sarà la comprovata esperienza di Massimiliano Allegri, l’uomo giusto per sciogliere ogni dubbio tattico".

Le ultime prove tattiche avrebbero confermato la difesa a tre, con Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Rafa Marín come principali indiziati per partire titolari. Non si esclude, secondo Alvino, anche un possibile impiego di Koni Beukema, recuperato dall’infortunio e tra le alternative considerate dal tecnico.

Sulle fasce laterali, le scelte di Allegri sarebbero orientate su Matteo Politano e Leonardo Spinazzola in un ruolo a tutta fascia, anche in relazione alle assenze di Favasuli, Mathías Olivera e Vergara per infortunio.

Cambi potrebbero arrivare anche in attacco: l’attenzione è rivolta alla condizione fisica di David Neres, che, dopo il lavoro svolto durante la sosta, si candida per un posto tra i titolari nella sfida contro il Frosinone.

Ancora nessuna conferma ufficiale, ma, come ribadisce Alvino, le reali decisioni di formazione verranno maturate durante le valutazioni quotidiane a Castel Volturno e potranno essere chiarite nella conferenza stampa prepartita. Per ulteriori approfondimenti sulle parole del tecnico, rimandiamo all’articolo sulla conferenza stampa di Allegri per Napoli-Frosinone.

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