Secondo indiscrezioni di stampa, il Napoli deve fronteggiare una vera e propria emergenza a centrocampo in vista della sfida contro il Frosinone in programma allo stadio Diego Armando Maradona. Massimiliano Allegri ha infatti a disposizione soltanto due centrocampisti di ruolo, gli ultimi arrivati in rosa, mentre Kevin De Bruyne, seppur disponibile, è destinato ad altri compiti tattici.

Tra gli indisponibili spicca la situazione di Frank Zambo Anguissa, costretto ai box da una lesione miofasciale dell’adduttore lungo della coscia destra. Il centrocampista camerunese si era infortunato prima della pausa contro la Fiorentina e, nonostante siano già trascorse tre settimane, secondo quanto filtra dal club il recupero non è ancora vicino: "Servirà ancora un po’ di tempo prima di rivederlo in gruppo e dunque disponibile per tornare tra i convocati. Magari col Venezia, o forse anche dopo. Si vedrà. Dipenderà dalle sue risposte nei prossimi giorni".

Scott McTominay, invece, dopo l’ablazione dell’8 settembre per risolvere un’aritmia cardiaca benigna, ha da poco ottenuto l’idoneità sportiva. Soltanto mercoledì ha ripreso gli allenamenti a pieno ritmo e la sua convocazione per la gara di domani resta da valutare durante la rifinitura odierna: "Potrebbe anche essere convocato per domani, ma è comunque più probabile che in campo possa rivedersi martedì col Villarreal o sabato a Venezia. D’altronde serve prudenza dopo l’intervento".

L’ipotesi più probabile per l’impegno contro il Frosinone resta quindi una mediana affidata a Stanislav Lobotka e Billy Gilmour, già provati insieme nelle ultime uscite.

Per ulteriori aggiornamenti sulla lista degli indisponibili e la situazione degli uomini a disposizione, rimandiamo all’approfondimento sull’emergenza infortuni per il Napoli.