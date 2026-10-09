Il Napoli monitora Mamadou Coulibaly, giovane centrocampista classe 2004 del Monaco, in vista della finestra di mercato di gennaio. A quanto si apprende, la dirigenza azzurra sta valutando di rafforzare la mediana, individuando nel francese uno dei profili più adatti per il centrocampo.

Stando a quanto filtra, il Direttore Sportivo Giovanni Manna sarebbe intenzionato a portare Coulibaly in maglia azzurra già a gennaio, con una cifra preventivata compresa tra i 20 e 25 milioni di euro più bonus. Il contratto di Coulibaly con il Monaco è in scadenza a giugno 2028, dettaglio che potrebbe influenzare la trattativa ma che, secondo le ricostruzioni, non scoraggia Aurelio De Laurentiis a compiere lo sforzo economico richiesto dal mercato di riparazione.

Per ulteriori aggiornamenti sulle strategie del Napoli per il centrocampo è possibile approfondire nel focus dedicato a Manna identifica due profili per il centrocampo.