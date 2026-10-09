Secondo indiscrezioni di stampa, i terreni individuati dall’SSC Napoli a Qualiano per la realizzazione del nuovo centro sportivo sarebbero stati certificati come "buoni", smentendo così le voci circolate negli ultimi giorni riguardo un presunto sequestro. Non risulterebbero misure cautelari né indagini in corso sull’area, scelta ufficialmente nei mesi scorsi su indicazione del presidente Aurelio De Laurentiis.
La struttura dovrebbe sorgere su una superficie pianeggiante di circa 18 ettari, ospitando dieci campi da calcio oltre a una palestra e una piscina. Procedono le ultime fasi burocratiche e tecniche, con alcuni dettagli legati a una particella catastale ancora da definire prima della firma definitiva per l’acquisto dell’area.
Fonti vicine alla trattativa sottolineano che, salvo colpi di scena improvvisi, l’intesa appare ormai in dirittura d’arrivo. Centro sportivo Napoli: i lavori a Qualiano possono partire
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