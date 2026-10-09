Il Napoli valuta un possibile cambio modulo in vista del match contro il Frosinone. A quanto si apprende, Massimiliano Allegri starebbe pensando di puntare su un 3-4-2-1, con David Neres e Kevin De Bruyne schierati alle spalle di Rasmus Hojlund.
La nuova disposizione tattica prevederebbe la presenza di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sulle fasce, senza sacrificarne la spinta offensiva. Uno dei tre difensori potrebbe essere Giovanni Di Lorenzo, consentendo così la possibilità di variare la disposizione anche a partita in corso.
Secondo alcune ricostruzioni, questo sistema di gioco potrebbe aiutare Hojlund, che ha spesso sofferto di solitudine in attacco nelle recenti partite. Una variante alternativa presa in considerazione sarebbe il 4-2-3-1 al posto del 4-3-3, difficile da applicare in assenza di mezzali in attesa del ritorno di Scott McTominay.
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