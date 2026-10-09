Secondo indiscrezioni di stampa, il Napoli si prepara alla gara di sabato 10 ottobre contro il Frosinone con una lista di sei calciatori attualmente indisponibili per infortunio.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha recuperato alcuni elementi chiave, tra cui Alex Meret e Scott McTominay, anche se la presenza di quest’ultimo resta incerta per il match in programma. Tuttavia, restano fuori Antonio Vergara, che ha riportato una lesione al soleo durante la gara tra Italia e Turchia di Nations League: il recupero è previsto in circa un mese, se non oltre. Un approfondimento sui tempi di recupero e altri aggiornamenti sull’infermeria azzurra è disponibile qui.

Costantino Favasuli ha accusato una lesione femorale di secondo grado, occorsa nel ritiro dell’Italia Under 21: il rientro in gruppo potrebbe avvenire dopo la sosta di inizio novembre. Per quanto riguarda Mathias Olivera, l’esterno è fermo per una lesione alla coscia destra ma si punta al rientro tra i convocati già per la partita di Champions League del 21 ottobre.

Alisson Santos potrebbe tornare tra i disponibili per Napoli-Venezia del 17 ottobre, mentre per Frank Anguissa non è ancora stata fissata una data certa per il rientro: il camerunense potrebbe ritrovare il campo contro il Venezia oppure più avanti.

Infine, le indiscrezioni riportano che Alessandro Buongiorno dovrebbe rientrare soltanto nel mese di gennaio 2027.