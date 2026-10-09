Secondo indiscrezioni di stampa, si intensificano le riflessioni attorno al futuro di Alex Meret, con particolare attenzione al possibile rinnovo del contratto del portiere, classe 1997, in scadenza nel 2025.

Nel dibattito sul tema si sottolinea che il Napoli ha già prolungato i contratti di Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, mentre sono in corso trattative per prolungare anche quelli di André Zambo Anguissa e Scott McTominay, e non è escluso l’avvio di dialoghi con Stanislav Lobotka. In questo scenario, viene indicato Meret come il prossimo candidato naturale per un rinnovo immediato.

La valutazione evidenzia inoltre il ruolo costante di Meret tra i convocati della Nazionale italiana da quando gioca in Serie A e la difficoltà, per il club partenopeo, di reperire sul mercato un portiere di livello superiore.

Per ulteriori approfondimenti sulla situazione contrattuale del portiere azzurro, è possibile consultare Rinnovo Meret: l’agente non esclude la permanenza al Napoli.