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Maradona sold out per Napoli-Frosinone: atteso pienone nonostante tensioni

Maradona sold out per Napoli-Frosinone: atteso tutto esaurito allo stadio nonostante le tensioni tra tifosi e proprietà.

di · 1 min
Maradona sold out per Napoli-Frosinone: atteso pienone nonostante tensioni
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IN BREVE
  • Atteso il tutto esaurito per Napoli-Frosinone al Maradona
  • Clima teso tra tifoseria e presidente De Laurentiis in vista della partita
  • Viene richiesto ai tifosi di sostenere la squadra senza contestazioni

La partita tra Napoli e Frosinone in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona farà registrare il tutto esaurito, a quanto si apprende. Nonostante non sia una sfida di cartello, l’importanza dell’incontro per la corsa ai primi posti ha spinto molti tifosi a riempire gli spalti.

Il pubblico azzurro è chiamato a sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto, mentre cresce l’attenzione verso un Frosinone che arriva senza pressioni e deciso a mettere in difficoltà il Napoli. La gara, dunque, si preannuncia delicata sia dal punto di vista sportivo che ambientale.

In vista del match, emerge l’invito a mantenere un clima sereno allo stadio e ad evitare contestazioni verso il presidente Aurelio De Laurentiis. Si sottolinea l’importanza del dialogo per risolvere le tensioni tra la tifoseria organizzata e la proprietà, per garantire che l’energia dello stadio sia tutta rivolta al sostegno della squadra.

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