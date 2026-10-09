Secondo indiscrezioni di stampa, Lorenzo Lucca si sta candidando per una maglia da titolare in vista di Napoli-Frosinone, match di Serie A in programma sabato. Sul campo di Castel Volturno, l’attaccante azzurro avrebbe lavorato con intensità nei giorni successivi alla sosta, perfezionando rapidità, dribbling e cambi di ritmo, qualità su cui lo staff di Massimiliano Allegri si sta concentrando da alcune settimane.

Lucca sarebbe apparso particolarmente "elastico" durante le esercitazioni tattiche, soprattutto nei duelli con il giovane difensore Luca Marianucci, che avrebbe faticato a contenere l’imprevedibilità e la rinnovata mobilità del centravanti ex Udinese. Questa crescita tecnica starebbe portando Allegri a riflettere su un possibile avvicendamento al centro dell’attacco, con la chance di far riposare Rasmus Hojlund dopo gli impegni in Nazionale.

Secondo quanto filtra dagli allenamenti, la decisione finale sullo schieramento offensivo per Napoli-Frosinone arriverà nelle prossime ore, anche in vista dei numerosi impegni ravvicinati tra campionato e coppe.