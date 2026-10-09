Lorenzo Lucca potrebbe presto trovare maggior spazio nelle rotazioni del Napoli. La lunga sosta delle ultime settimane, infatti, ha consentito anche ai calciatori meno impiegati di lavorare sulla propria condizione atletica, favorendo una possibile occasione proprio per l’attaccante italiano.
A quanto si apprende, Massimiliano Allegri avrebbe dichiarato che "Lucca avrà spazio" nelle prossime settimane, sottolineando anche l’importanza dell’investimento fatto dalla società partenopea: "Il Napoli per investire così tanto…"
Queste parole aprono nuovi scenari per l’attaccante, che potrebbe essere tra i protagonisti delle prossime gare, dopo aver vissuto una prima parte di stagione all’ombra dei titolari. La concorrenza nel reparto offensivo resta forte, ma nuove possibilità potrebbero emergere già dalla prossima gara contro il Frosinone. Approfondimenti sul tema sono disponibili nell’articolo Napoli-Frosinone, Lucca candidato per una maglia da titolare, che analizza le chance dell’attaccante.
La situazione di Lucca è oggetto di attenzione anche tra gli addetti ai lavori, come evidenziato da Forgione nella riflessione sulle ultime chance a disposizione dell’attaccante e sulle scelte tecniche di Allegri (Forgione: “Lucca si gioca le ultime chance, Allegri deve cambiare mentalità”).
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