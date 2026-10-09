 Vai al contenuto
Venerdì 9 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER
News

Lobotka e Gilmour, solo loro a centrocampo: Allegri aggrega Riccio classe 2009

Lobotka e Gilmour unici centrocampisti disponibili per Allegri: secondo indiscrezioni, aggregato anche Riccio classe 2009 per Napoli-Frosinone.

di · 1 min
Lobotka e Gilmour, solo loro a centrocampo: Allegri aggrega Riccio classe 2009
CONDIVIDI

Secondo indiscrezioni di stampa, il centrocampo del Napoli si trova in piena emergenza in vista della sfida contro il Frosinone. Massimiliano Allegri, infatti, al momento avrebbe a disposizione soltanto Stanislav Lobotka e Billy Gilmour per il reparto centrale del campo.

A causa delle numerose assenze, il tecnico azzurro avrebbe deciso di aggregare alla prima squadra anche il giovanissimo Luigi Riccio, calciatore classe 2009. Sempre secondo le stesse indiscrezioni, sia Lobotka che Gilmour dovrebbero partire titolari nonostante avessero inizialmente bisogno di riposo.

Per approfondire le condizioni del centrocampo del Napoli e le altre soluzioni studiate da Allegri, consulta anche le novità su Anguissa e McTominay.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli

Leggi anche

Commenti