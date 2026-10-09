Secondo indiscrezioni di stampa, il centrocampo del Napoli si trova in piena emergenza in vista della sfida contro il Frosinone. Massimiliano Allegri, infatti, al momento avrebbe a disposizione soltanto Stanislav Lobotka e Billy Gilmour per il reparto centrale del campo.
A causa delle numerose assenze, il tecnico azzurro avrebbe deciso di aggregare alla prima squadra anche il giovanissimo Luigi Riccio, calciatore classe 2009. Sempre secondo le stesse indiscrezioni, sia Lobotka che Gilmour dovrebbero partire titolari nonostante avessero inizialmente bisogno di riposo.
Per approfondire le condizioni del centrocampo del Napoli e le altre soluzioni studiate da Allegri, consulta anche le novità su Anguissa e McTominay.
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