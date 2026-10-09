Secondo indiscrezioni di stampa, Stan Lobotka ha lanciato un chiaro allarme sui ritmi imposti dal calendario calcistico moderno, sottolineando gli effetti negativi sulla salute dei giocatori. Il centrocampista del Napoli avrebbe dichiarato: “Possono pagarmi quanto vogliono, ma il corpo è mio, è nostro”. Un messaggio netto che evidenzia i rischi per la salute dovuti a partite ravvicinate e frequenti trasferte internazionali.

Il caso di Lobotka è emblematico: dal 2022, quando è diventato titolare fisso, tra club e nazionale ha collezionato 218 gare, con una media di 52,5 partite a stagione. Solo quest’anno conta già dieci presenze ufficiali (quattro con la Slovacchia e sei col Napoli), e fino a inizio novembre sono in programma altre nove partite, portando a diciannove il dato dei primi tre mesi di stagione.

Nel dettaglio, la svolta della carriera di Lobotka è arrivata con Luciano Spalletti: 49 incontri nella prima stagione per 4045 minuti disputati, stessa cifra nella stagione successiva con 4191 minuti, poi 35 nella gestione di Conte e 41 l’anno scorso. Complessivamente, 180 presenze in quattro stagioni di club alle quali si aggiungono 38 in nazionale. In questa stagione ha già sommato 518 minuti, restando sempre in campo nelle prime sei partite e risultando tra i giocatori più utilizzati da Massimiliano Allegri.

Le riflessioni di Lobotka richiamano l’attenzione sullo sforzo mentale e fisico richiesto ai calciatori, che rischia di favorire infortuni come già emerso negli ultimi mesi nelle squadre di club e nelle nazionali.