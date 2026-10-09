Infortuni muscolari Napoli, i campi di Castel Volturno non sono l’unica causa

Gli infortuni muscolari che stanno coinvolgendo diversi giocatori del Napoli non possono essere attribuiti soltanto alle condizioni dei campi di Castel Volturno. A quanto si apprende, i terreni del centro sportivo azzurro vengono sistemati all’inizio di ogni stagione, come avvenuto seguendo anche le indicazioni di Antonio Conte la scorsa estate e prima dell’attuale campionato.

Secondo quanto filtra, ridurre la responsabilità dei molti problemi fisici alla qualità dei campi rischia di semplificare troppo una situazione complessa. In passato, alcune critiche si erano concentrate sulle metodologie di allenamento dell’allenatore, mentre ora il dibattito si è spostato sulle infrastrutture.

A incidere, vengono segnalate concause come la congestione del calendario tra impegni di club e nazionale e le condizioni dei campi esterni all’Italia. Gli ultimi tre infortuni muscolari che hanno colpito i calciatori azzurri sarebbero emersi durante le trasferte con le rispettive nazionali: in particolare, Olivera ha riportato una lesione durante una sessione di allenamento in Uruguay, su un terreno descritto come non ottimale.

Dai riscontri raccolti, risulta dunque difficile individuare un singolo responsabile per la serie di infortuni muscolari: i problemi fisici del Napoli derivano da una pluralità di fattori.