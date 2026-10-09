Secondo indiscrezioni di stampa, Rasmus Højlund potrebbe partire dalla panchina nella prossima sfida di Serie A tra Napoli e Frosinone. La decisione sarebbe legata alle valutazioni dell’allenatore Massimiliano Allegri che, in vista dell’impegno di Champions League contro il Villarreal previsto per martedì, starebbe pensando a un turnover soprattutto in attacco.

Il centravanti danese ha accumulato un notevole carico di minuti nelle ultime settimane, con quattro presenze in sedici giorni nella sua Nazionale. Questa situazione avrebbe portato Allegri a valutare con attenzione la gestione delle energie del giocatore, considerando anche la rosa ancora alle prese con alcuni infortuni. L’obiettivo sarebbe evitare ulteriori stop in un periodo di calendario particolarmente intenso.

Le stesse fonti spiegano che il tecnico potrebbe optare per un diverso assetto offensivo contro il Frosinone, al fine di preservare Højlund per i prossimi decisivi impegni europei. La scelta definitiva, tuttavia, verrà probabilmente sciolta solo alla vigilia della partita, in seguito all’ultima rifinitura e alla conferenza stampa pre-gara.

Per approfondire la gestione del turnover in vista del prossimo ciclo di partite, puoi leggere Turnover Napoli, Allegri pensa già al Villarreal in Champions League.