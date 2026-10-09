Hojlund, la maglia del gol al Galles all’asta per beneficenza

Rasmus Hojlund ha annunciato una speciale iniziativa benefica legata alla sua carriera internazionale: la maglia con cui ha segnato il gol decisivo contro il Galles sarà messa all’asta, con il ricavato destinato alla Danish Childhood Cancer Foundation. A quanto si apprende, l’attaccante azzurro ha comunicato la notizia attraverso un post su Instagram.

Nel messaggio pubblicato sui social, Hojlund ha dichiarato: “La mia maglia usata di quando ho segnato il gol vincente contro il Galles potrebbe essere tua. Partecipa all’evento tramite il link nella mia bio. Ogni partecipazione supporta The Danish Childhood Cancer Foundation, quindi non hai solo la possibilità di ottenere questa maglia, ma supporti anche una grande causa”.

La Fondazione danese, attiva da anni nella lotta contro i tumori pediatrici, utilizzerà i fondi raccolti per finanziare la ricerca scientifica, migliorare le cure e fornire supporto a bambini e famiglie colpite dalla malattia. Per partecipare, basta seguire le istruzioni presenti sul profilo Instagram ufficiale di Hojlund e accedere alla piattaforma dell’evento seguendo il link indicato.