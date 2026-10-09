Giovane si mette in mostra a Castel Volturno, dove durante gli ultimi allenamenti ha esibito tocchi tecnici di alto livello, tra cui la celebre "veronica", il dribbling reso famoso da Zinedine Zidane. A quanto si apprende, l’attaccante brasiliano del Napoli, numero 23, ha impressionato i compagni superando la difesa con girate a 360 gradi e facendo fatica a essere fermato dagli sparring partner.

Il talento brasiliano, tornato a piena disposizione dopo l’operazione all’ernia affrontata nelle scorse settimane, mostra segnali positivi sia dal punto di vista fisico che mentale. Secondo alcune ricostruzioni, Giovani Manna avrebbe investito oltre venti milioni per portare a Napoli il calciatore dall’Hellas Verona, puntando molto sulle potenzialità dell’attaccante.

Con il calendario fitto di impegni tra Serie A e Champions League, Giovane potrebbe rappresentare una risorsa importante per l’allenatore nelle prossime settimane, quando saranno valutate eventuali rotazioni nel reparto offensivo.