Secondo indiscrezioni di stampa, il futuro di Scott McTominay al Napoli resta legato alla possibilità di trovare un accordo economico soddisfacente per entrambe le parti. Il centrocampista scozzese, che ha trovato stabilità e una nuova dimensione sia in campo che nella vita privata a Napoli, vedrebbe con favore la permanenza all’ombra del Vesuvio.

Sul tema del rinnovo, le fonti riferiscono che "ci sono le volontà per il rinnovo di contratto. E credo ci possono stare anche gli incastri. La questione è ovviamente economica. Scott a Napoli sta bene, ha trovato una nuova vita e dimensione. E non parlo solo di campo. Lui e la sua famiglia vivono questa città e anche questo può essere un fattore. Il Napoli gli riconosce valore, vediamo se trovano l’accordo. Ripeto, è una questione di incastri. Se si arriva all’accordo, la possibilità del rinnovo c’è".

Rinnovo legato agli aspetti economici

La possibile permanenza di McTominay dipende dunque dall’intesa sulle condizioni economiche e dalla volontà di trovare l’“incastro giusto” che soddisfi tutte le parti coinvolte. Il club, da quanto emerge, valuta positivamente il contributo del centrocampista e sarebbe interessato a prolungare il rapporto.

Per ulteriori dettagli sulle prospettive di mercato, segnaliamo l’approfondimento dedicato alla posizione del Napoli e all’ipotesi di interventi a gennaio. Un altro scenario esplorato riguarda l’interesse di club stranieri per McTominay, come discusso nell’analisi sulle voci di un ritorno in Premier League e la posizione del club.