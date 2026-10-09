Secondo indiscrezioni di stampa, il Frosinone sarebbe al lavoro fino all’ultimo per tentare il recupero di Antonio Raimondo in vista della sfida contro il Napoli. L’attaccante resta in dubbio per il match in programma domani sera allo stadio "Diego Armando Maradona". La partita rappresenta un test importante per la squadra allenata da Massimiliano Alvini, che potrebbe dover rinunciare a uno degli elementi chiave in attacco se Raimondo non dovesse farcela in tempo.

Sul fronte Napoli, invece, si attendono novità sulle scelte di formazione e sul possibile rientro di alcuni giocatori: tutte le ultime nel nostro approfondimento su Napoli-Frosinone cambio modulo con Politano e Spinazzola e sulla convocazione di McTominay contro il Frosinone. L’attesa resta alta in vista di una gara che può segnare un momento significativo nella stagione di entrambe le formazioni.