Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista, ha sottolineato come la partita tra SSC Napoli e Frosinone rappresenti un crocevia fondamentale per la squadra azzurra. Stando a quanto si apprende, Di Gennaro ha dichiarato: «Certo, non battere il Frosinone sarebbe un passo indietro importante. Ma loro sono una squadra in forma, mi piace molto Alvini. Credo che possano essere loro la sorpresa del campionato. L’allenatore non ha mai paura di andare a giocare, lo farà anche domani sera a Napoli così come ha fatto contro il Como».

Sul fronte dei giovani, l’opinionista ha evidenziato l’importanza di dare maggiore spazio ai talenti emergenti. «I top club italiani di Serie A devono far giocare i più giovani, come Vergara al Napoli. Vedo le Academy in Inghilterra e Francia che naturalizzano e formano tanti giovani talenti. Noi abbiamo i vivai ma poi ci manca sempre l’ultimo passaggio». Di recente, l’attenzione su Vergara è cresciuta nonostante il suo infortunio, come approfondito nell’articolo Infortunio per Vergara: lesione distrattiva del soleo destro, già iniziata la riabilitazione.

Guardando agli avversari, Di Gennaro ha analizzato anche la situazione alla guida tecnica e tra i singoli. Parlando di Allegri, ha rilevato le difficoltà dovute ai numerosi infortuni e i problemi di rendimento di alcuni giocatori: «I calciatori. Con tutti gli infortuni registrati, è difficile per tutti, anche per lui».