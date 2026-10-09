Liberato Ferrara, giornalista, ha parlato del futuro del club partenopeo e delle possibili scelte di formazione di Massimiliano Allegri, ai microfoni di una radio locale.

Ferrara ha dichiarato: “Sono ancora convinto che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, abbia intenzione di cedere il club azzurro. Mi risulta che se arrivasse una offerta congrua, il patron venderebbe la società a un acquirente facoltoso. Vedremo…”. L’indicazione arriva secondo alcune ricostruzioni che riguardano la possibile cessione del Napoli.

In merito alla formazione, il giornalista suggerisce alcune scelte tecniche per la prossima partita: “Tra Lang e Neres farei giocare l’olandese anche perché il brasiliano non è ancora in forma. Propenderei tuttavia per il 4-4-2. Davanti a Meret, schiererei Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marin e Benoît Badiashile. Leonardo Spinazzola lo terrei in panchina per preservarlo in vista del match di Champions col Villarreal. A centrocampo Politano a destra, Lobotka e Gilmour in mezzo al campo, McTominay a sinistra. In attacco Lucca e Hojlund”.