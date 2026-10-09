 Vai al contenuto
Venerdì 9 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER
Copertina

De Laurentiis ribadisce la fiducia ad Allegri: nessuna pressione sul tecnico

De Laurentiis riafferma la fiducia in Allegri: secondo indiscrezioni di stampa nessuna pressione sul tecnico Napoli nonostante il mese difficile.

di · 1 min
De Laurentiis ribadisce la fiducia ad Allegri: nessuna pressione sul tecnico
CONDIVIDI

Secondo indiscrezioni di stampa, Aurelio De Laurentiis resta convinto del progetto guidato da Massimiliano Allegri per il Napoli, nonostante un settembre complicato per gli azzurri. In queste settimane il presidente avrebbe avuto modo di confrontarsi con il tecnico, rinnovandogli il sostegno e chiedendo di mantenere la calma.

La linea di De Laurentiis, secondo le stesse fonti, è chiara: "Restiamo calmi e pensiamo ai nostri obiettivi. Il piano di questa estate prevede che sia proprio questo il mese in cui il Napoli di Max dovrà iniziare a prendere forma." La fiducia nel tecnico toscano, scelto per gestire il dopo-Conte, non sarebbe stata scalfita dall’andamento negativo dell’ultimo mese.

Le prossime settimane si preannunciano dunque cruciali per la stagione dei partenopei, impegnati in un ciclo fitto di gare fino alla prossima sosta per le nazionali.

Per approfondire il contesto degli ultimi incontri tra società e squadra, segnaliamo l’articolo De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con Allegri e Manna, focus anche su Qualiano.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli

Leggi anche

Commenti