Secondo indiscrezioni di stampa, Aurelio De Laurentiis resta convinto del progetto guidato da Massimiliano Allegri per il Napoli, nonostante un settembre complicato per gli azzurri. In queste settimane il presidente avrebbe avuto modo di confrontarsi con il tecnico, rinnovandogli il sostegno e chiedendo di mantenere la calma.

La linea di De Laurentiis, secondo le stesse fonti, è chiara: "Restiamo calmi e pensiamo ai nostri obiettivi. Il piano di questa estate prevede che sia proprio questo il mese in cui il Napoli di Max dovrà iniziare a prendere forma." La fiducia nel tecnico toscano, scelto per gestire il dopo-Conte, non sarebbe stata scalfita dall’andamento negativo dell’ultimo mese.

Le prossime settimane si preannunciano dunque cruciali per la stagione dei partenopei, impegnati in un ciclo fitto di gare fino alla prossima sosta per le nazionali.

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