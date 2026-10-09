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De Laurentiis, no a offerta da 2 miliardi per la cessione del Napoli

De Laurentiis ha rifiutato un'offerta da 2 miliardi di euro per la cessione del Napoli. La famiglia spingeva per il sì, il patron ha detto no.

di · 1 min
fonte foto: Twitter @ADeLaurentiis
fonte foto: Twitter @ADeLaurentiis
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Secondo indiscrezioni di stampa, Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato una proposta di 2 miliardi e 100 milioni di euro per la cessione della Società Sportiva Calcio Napoli. L’offerta, avanzata da un consorzio di investitori statunitensi guidato dal fondo Underdog Global Partners (UGP), sarebbe stata sul tavolo per circa otto mesi.

Nonostante la famiglia De Laurentiis spingesse per accettare la proposta, il presidente avrebbe scelto di mantenere il controllo del club azzurro. Le stesse fonti sottolineano che De Laurentiis non avrebbe intenzione di vendere la società, indipendentemente dalla cifra offerta. Il valore del Napoli, secondo il CIES Football Observatory, non raggiungerebbe i 900 milioni di euro, ma la decisione del patron sarebbe quella di non cedere il club a nessuna condizione.

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