Aurelio De Laurentiis prosegue il suo percorso verso la realizzazione del nuovo centro sportivo della SSC Napoli a Qualiano. A quanto si apprende, non risultano sequestri né inchieste sulla procedura d’acquisto dei terreni individuati per la struttura sportiva, nonostante qualche rallentamento riscontrato negli ultimi giorni sul progetto.

Secondo alcune ricostruzioni, il club partenopeo e il Comune di Qualiano sarebbero giunti a un primo accordo per l’acquisto di terreni agricoli destinati all’opera, con una cifra ridotta dopo una trattativa che ha visto i proprietari accettare anche uno sconto. La spesa complessiva comprenderà anche gli oneri di urbanizzazione, obbligatori per legge. La sicurezza dell’accesso al centro sportivo sarebbe affidata all’ampliamento e alla messa in sicurezza della strada da parte dell’amministrazione locale.

Tuttavia, una delle parcelle dei terreni sarebbe vincolata da un’antica ipoteca, su cui stanno lavorando i legali incaricati dal Napoli al fine di garantire la totale regolarità dell’acquisto. Se l’ostacolo non dovesse essere superato, si valuterebbe sia la sostituzione della particella coinvolta, sia la possibilità che la trattativa si interrompa. A quanto emerge, l’intenzione di De Laurentiis resta comunque quella di avviare i lavori all’inizio del nuovo anno, con l’obiettivo di iniziare entro la primavera.

L’avvio effettivo dell’acquisto dei terreni resta subordinato all’approvazione della ZES e alla variazione della destinazione d’uso in edilizia sportiva. La disponibilità per l’investimento c’è, così come la volontà di trovare una soluzione in tempi rapidi. Non risultano dunque indagini giudiziarie in corso né provvedimenti che frenino l’operazione. Per approfondimenti sullo stato del progetto, segnaliamo gli articoli correlati sullo start dei lavori a Qualiano e sulla certificazione dei terreni.